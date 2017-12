Sato perde 10 posições no grid para a França

O japonês Takuma Sato, da Super Aguri, foi punido com a perda de dez posições no grid de largada do Grande Prêmio da França, próximo da temporada da Fórmula 1. Sato foi penalizado por ter ultrapassado corredores durante o GP dos EUA quando a prova estava sob efeito da bandeira amarela. O japonês teria de cumprir a punição na corrida deste domingo, mas como abandonou depois de uma rodada e terá de cumprir a infração em Magny-Cours, no dia 1 de julho.