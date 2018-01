Sato será piloto de testes da BAR O japonês Takuma Sato assinou contrato de três anos como piloto de testes da BAR, com a opção de tornar-se titular em 2004 e 2005. Sato, que ainda tinha um ano de contrato com a Jordan, teve de se conformar com o fato de que a equipe precisa de um piloto com patrocínio. "É uma vergonha eu não poder correr pela Jordan em 2003, mas não acho que trabalhar como piloto de testes signifique andar para trás. Quero fazer parte de uma equipe em que meu talento conte mais do que outros fatores", disse Sato. "Ele já fez testes para nós em 2001, o ano em que conquistou a Fórmula 3 inglesa", lembrou o dono da BAR, David Richards. "Este ano, fez um grande trabalho na Jordan. O mais importante, porém, é que vejo Takuma Sato como o melhor piloto que o Japão já produziu. É óbvio, também, que ter um piloto japonês vai ajudar bastante na comunicação com os engenheiros da Honda, nossa fornecedora de motores."