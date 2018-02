Sato surpreende no 2º treino livre Era só um treino livre, mas para o supercombativo samurai Takuma Sato, da BAR, é sempre hora de assumir elevados riscos. O japonês foi o mais veloz nesta sexta-feira na sessão da tarde do GP do Canadá, oitava etapa do Mundial. Fernando Alonso, que de sensação em 2003 passou a piloto esforçado este ano, exigiu quase tudo da sua Renault para ficar com o segundo tempo. O favorito para vencer a corrida no circuito Gilles Villeneuve, neste domingo, Michael Schumacher, da Ferrari, registrou a terceira melhor marca da sessão, embora de manhã tivesse sido o mais rápido. "Talvez não haja pista onde a ultrapassagem seja menos complicada do que esta aqui", já declarou Schumacher. Por esse motivo, o treino classificatório, neste sábado, pode sinalizar equipes que irão realmente ousar na estratégia de prova, domingo. Vale recordar que os pilotos saem para a tomada de tempo e depois não é permitido alterar o volume de gasolina que restou no tanque. "Tudo o que eu espero é que, desta vez, não tenha problemas mecânicos", disse Sato, muito contente com o resultado. Este ano ele já teve quatro motores rompidos, os dois últimos nas duas últimas etapas, Mônaco e Nurburgring. O importante do seu tempo, 1min14s086, bem abaixo da pole position de 2003, de Ralf Schumacher, com Williams, 1min15s529, é o reconhecimento de Schumacher e de Rubens Barrichello de que não se trata de uma marca artificial, ou seja, a BAR deixou seu carro muito leve, com pouco combustível. ?Quando eles puseram pneus novos foram de verdade mais rápidos que nós", comentou Rubinho, quinto. Sato atribuiu seu desempenho à nova versão do motor Honda usado pela primeira vez num GP nesta sexta. Jenson Button, companheiro de Sato, apenas nono no treino, não estava satifeito: "Não dava para me sentir confiante no carro e acelerar tudo porque saía de frente e, de repente, de traseira." Se equilibrar mais o modelo 006, Button acha possível superar Schumacher neste sábado na definição do grid. "Dá para largar na pole? Dá, como já fizemos em Ímola, mas em condição de corrida não podemos nem pensar em acompanhar Schumacher e a Ferrari", afirmou. A Ferrari está acusando a BAR de usar um aerofólio traseiro irregular. Ele estaria reduzindo o seu ângulo de incidência à medida que o modelo 006 ganha velocidade. Até agora o delegado técnico da FIA, Charlie Whiting, não encontrou nada fora das regras. Quando a pista ganhou mais borracha, à tarde, e os times que usam pneus Michelin começaram a ser bem velozes, Schumacher, que corre com Bridgestone, aumentou seu ritmo, em busca do limite do modelo F2004 para aquelas condições. Resultado: bateu. "Foi na curva 9. Eu estava descobrindo até onde poderia ir, saí da trajetória normal e como aqui fora dela não há aderência, por não ser um circuito permanente, beijei o muro", falou o alemão. "A roda dianteira direita não gostou do beijo", brincou. Ele teve de permanecer no box para seus mecânicos verificarem se não havia afetado a suspensão. Não foi o caso, substituíram a roda e o pneu. Talvez para iludir seus concorrentes, como tem feito, declarou: "Amanhã (12) e domingo será uma luta apertada." Já Rubinho deu a entender que, como está muito próximo de Schumacher nos tempos verificados, pode adotar a mesma estratégia do companheiro. "Pode ser sim", assumiu. Na Espanha e na última etapa, o GP da Europa, decidiu realizar um pit stop a menos, dois diante de três de Schumacher. Ricardo Zonta, terceiro piloto da Toyota, obteve o sexto tempo do dia, Christiano da Matta, titular da escuderia japonesa, o sétimo, e Felipe Massa, Sauber, o 16º. A grande decepção da sexta-feira em Montreal foi a Williams. "Imaginei algo bem diferente para nós neste circuito", disse Juan Pablo Montoya, 20º. Ele teve problemas de vazamento de gasolina à tarde e completou apenas 6 voltas. Ralf Schumacher, o outro piloto da Williams, enfrentou dificuldades com os freios já nos treinos, o que dirá ao longo das desgastantes 70 voltas da corrida. Ralf ficou com o 14º tempo. Ano passado ele largou na pole position. O "calor" de 22 graus faz os canadenses transformarem seu GP numa grande festa. É enorme o interesse pela prova em Montreal. Veja os tempos da segunda sessão de treinos livres em Montreal: 1º Takuma Sato (BAR) - 1m14s086 2º Fernando Alonso (Renault) - 1m14s426 3º Michael Schumacher (Ferrari) - 1m14s535 4º Kimi Raikkonen (McLaren) - 1m14s581 5º Rubens Barrichello (Ferrari) - 1m14s705 6º Ricardo Zonta (Toyota) - 1m14s871 7º Cristiano Da Matta (Toyota) - 1m15s146 8º Jenson Button (BAR) - 1m15s152 9º David Coulthard (McLaren) - 1m15s164 10º Giancarlo Fisichella (Sauber) - 1m15s293 11º Jarno Trulli (Renault) - 1m15s492 12º Anthony Davidson (BAR) - 1m15s513 13º Olivier Panis (Toyota) - 1m15s538 14º Ralf Schumacher (Williams) - 1m15s803 15º Mark Webber (Jaguar) - 1m15s926 16º Felipe Massa (Sauber) - 1m16s119 17º Gianmaria Bruni (Minardi) - 1m16s235 18º Nick Heidfeld (Jordan) - 1m16s508 19º Timo Glock (Jordan) - 1m16s524 20º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m16s564 21º Christian Klien (Jaguar) - 1m16s815 22º Zsolt Baumgartner (Minardi) - 1m16s981 23º Bas Leinders (Minardi) - 1m17s697 24º Bjorn Wirdheim (Jaguar) - 1m19s260