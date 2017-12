Saturado, Villeneuve visa McLaren O Mundial está ainda na sua segunda etapa, mas já se fala da composição entre pilotos e equipes em 2003. E o motivo é simples: Jacques Villeneuve, campeão do mundo de 1997, já chegou à conclusão de que o modelo 004 da BAR é outro desastre, como os três anteriores. Ele já dá sinais evidentes de cansaço e desgaste com a equipe. Os US$ 16 milhões que recebe por ano já não representam tudo. "O importante é voltar a lutar pelas vitórias", diz o canadense, abertamente. A McLaren, por sua vez, pode se encher de vez de David Coulthard, que tem contrato só até o fim do ano. A dupla Kimi Raikkonen-Jacques Villeneuve na McLaren, em 2003, começou a ser desenhada em Sepang.