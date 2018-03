Sauber anuncia colombiana Tatiana Calderón como piloto de desenvolvimento

A Sauber anunciou nesta terça-feira a colombiana Tatiana Calderón como piloto de desenvolvimento para a temporada 2017 da Fórmula 1. A piloto de 23 anos vai se juntar ao time suíço ao mesmo tempo que manterá sua participação na GP3, uma das categorias de acesso à F-1.

Calderón iniciou sua carreira no automobilismo correndo de kart aos nove anos. Após passar pela F3 Europeia, ela estreou na GP3 no ano passado e terminou na 21ª colocação, entre 28 pilotos inscritos na competição. "Temos as oportunidades e as facilidades para fornecer a Tatiana uma plataforma profissional, na qual ela poderá desenvolver seu conhecimento e suas habilidades no automobilismo", afirmou Monisha Kaltenborn, chefe de equipe da Sauber.

A piloto deve atuar mais na fábrica e nos simuladores, sem uma participação definida em testes e treinos livres. Esta atuação deve ficar restrita ao italiano Antonio Giovinazzi, contratado recentemente como piloto reserva do time suíço, como alternativa aos titulares, o sueco Marcus Ericsson e o alemão Pascal Wehrlein.

"Estou extremamente feliz por me juntar à Sauber como piloto de desenvolvimento. Quero agradecer a Monisha e a todo o time por me darem esta oportunidade, e também à Escuderia Telmex por seu apoio", disse a colombiana, citando patrocinador que ajudou em sua chegada à Sauber.