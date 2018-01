Sauber anuncia Frentzen nos EUA Depois de muita especulação, a Sauber, enfim, anunciou oficialmente que o alemão Heinz-Harald Frentzen irá substituir o brasileiro Felipe Massa já a partir da próxima etapa do Mundial de Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos, que acontece dia 29. Frentzen, contratado pela equipe suíça para a temporada de 2003, teve um bom desempenho nos testes em Silverstone, quinta e sexta-feira, e garantiu presença na corrida em Indianápolis. A Sauber decidiu antecipar a saída de Felipe Massa depois dele ter sido punido pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) por causa de uma manobra no GP da Itália, em Monza, no último dia 15. A sua pena foi perder 10 posições no grid de largada da prova nos Estados Unidos. Assim, a direção da equipe resolveu substituí-lo para aumentar suas chances de uma boa colocação na corrida e no Mundial de Construtores. O único empecilho seria a adaptação de Frentzen ao carro da equipe. Mas, apesar de ter sofrido um acidente no teste de quinta-feira em Silverstone, o piloto alemão agradou Peter Sauber. ?Heinz-Harald deixou uma magnífica impressão no treino. Essa decisão (de substituir os pilotos) nos coloca numa boa posição para defendermos nossa colocação no Mundial de Construtores?, explicou o dono da escuderia suíça.