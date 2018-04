Sauber anuncia Raffaele Marciello como piloto reserva para 2015

A Sauber anunciou nesta quarta-feira que Raffaele Marciello será seu piloto reserva e de testes na temporada 2015 da Fórmula 1. O italiano, de 20 anos, faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, que fornece os motores para a equipe suíça, e participou em novembro pela própria escuderia italiana de testes em Abu Dabi.

Apesar do acordo com a Sauber, Marciello participará em 2015 da sua segunda temporada completa na GP2 pela equipe Racing Engineering. Em 2014, o italiano conquistou uma vitória e subiu ao pódio quatro vezes, terminando o campeonato na oitava colocação.

Além disso, ele foi campeão da Fórmula 3 Europeia em 2013. Agora, ganhará as suas primeiras oportunidades na Fórmula 1, participando de alguns treinos livres de sexta-feira, como foi antecipado pela Sauber nesta quarta-feira.

"Estou muito satisfeito por se tornar um membro da Sauber, que tem uma longa tradição de construir excelentes pilotos", disse Marciello. "Eu realmente acho que esta é a melhor escolha para a minha carreira. Eu também estou feliz de competir por mais uma temporada na GP2, que, juntamente com o meu novo papel na Fórmula 1, vai me dar uma muito movimentada temporada em 2015", completou jovem italiano.

Para a chefe da equipe Sauber, Monisha Kaltenborn, Marciello já demonstrou potencial para ingressar na Fórmula 1. "Ele provou seu grande talento nas fórmulas de base, e sua temporada na Fórmula 3 Europeia com 13 vitórias e o título foi particularmente impressionante", disse. "Vamos dar a Raffaele a oportunidade de se familiarizar com a Fórmula 1, o que também inclui o participar em algumas sessões de treinos livres na sexta-feira", concluiu a dirigente.

Em 2015, a Sauber terá o brasileiro Felipe Nasr e o sueco Marcus Ericsson como seus pilotos titulares. O próximo campeonato da Fórmula 1 será aberto em 15 de março com a realização do GP da Austrália no circuito de Melbourne.