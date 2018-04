Sauber apresenta carro para temporada em Valência

A Sauber apresentou o seu carro para a temporada 2010 da Fórmula 1. O C29 foi mostrado neste domingo em Valência, onde serão realizados os testes coletivos da categoria a partir de segunda-feira. Neste ano, os carros serão equipados com motores Ferrari.

Em 2005, Peter Sauber vendeu a equipe para a BMW. Agora, ele está de volta ao comando da equipe, após a saída da montadora alemã. O lugar da escuderia na Fórmula 1 estava ameaçado, mas o retorno de Peter Sauber e a saída da Toyota abriram espaço para a equipe correr em 2010.

A Sauber, que terá Pedro de la Rosa e Kamui Kobayashi como pilotos, manteve as cores utilizadas pela BMW nas últimas temporadas, mas agora com mais espaços em branco. O carro também apresenta uma longa calda localizada acima da tampa do motor, semelhante ao da McLaren.

"Os últimos meses foram muito intensos para nós", afirmou Peter Sauber. "Primeiro tivemos que lutar para assegurar a sobrevivência da equipe e, em seguida, focamos desenvolver em ritmo forte para o futuro", completou.

Peter Sauber garantiu apostar no sucesso de De la Rosa e Kobayashi em 2010. "Temos uma longa tradição de reunir um jovem e um experiente como uma combinação de pilotos, que é uma estratégia que nos trouxe muito sucesso", disse.