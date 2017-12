Sauber apresenta Massa para 2002 O piloto brasileiro Felipe Massa foi oficialmente apresentando neste sábado pela escuderia suíça Sauber-Petronas ao lado de seu companheiro, o alemão Nick Heidfeld, para a temporada 2002 de Fórmula 1. A cerimônia foi realizada em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo Massa, a oportunidade de defender uma grande equipe na Fórmula 1 o deixa ansioso, porém, não deve atrapalhar nos trabalhos da equipe. ?Estou muito contente por tudo isso e preciso agora me concentrar, até porque considero que tenho muito a aprender com meu companheiro de equipe, Nick?, disse. Se depender da aprovação do piloto alemão, Massa pode ficar tranqüilo. ?Ele é muito bom piloto e tem se destacado nos testes, mas terá que redobrar a atenção para aprender o nível técnico da Fórmula 1?, adverte.