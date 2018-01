Sauber apresenta seu novo carro A Sauber já treinava com seu novo carro, C22, equipado com motor Ferrari, desde o dia 21 de janeiro, mas sua apresentação oficial ocorreu hoje, em Zurique, Suíça, país da equipe. Agora, apenas a McLaren e a Minardi ainda não lançaram seus modelos 2003. O time italiano, de propriedade do australiano Paul Stoddart, deverá fazê-lo dia 6 de março, em Melbourne, quinta-feira anterior ao domingo de abertura do Mundial, enquanto a McLaren vai começar o campeonato com o carro de 2002. Quando a escuderia de Peter Sauber estreou na Fórmula 1, há exatos 10 anos, no GP da África do Sul de 1993, e conquistou de cara uma quinta colocação com Jirkijarvi Lehto, muita gente na competição acreditou que para a Sauber atingir o status de time grande era uma questão de tempo. Afinal, além de ter difundido na pré-temporada a idéia de trata-se de uma organização muito bem administrada, contava com apoio da Mercedes, ainda que não oficial. Nada disso aconteceu. A Sauber começou média e permaneceu média. "Nosso objetivo, este ano, é lutar ponto a ponto com a Renault pela quarta colocação entre os construtores", disse hoje Peter Sauber. "Não temos uma montadora por trás, o que nos permitiria nos aproximar de Ferrari, McLaren e Williams." Os alemães Nick Heidfeld e Heinz-Harald Frentzen são os seus pilotos." Ferrari - O novo F2003 GA vai para a pista amanhã, pela primeira vez, em Fiorano. Até sexta-feira Michael Schumacher testa o carro. Se nenhum problema mais sério se manifestar, na semana seguinte o alemão começará a trabalhar em Mugello, circuito mais veloz, também de propriedade da Ferrari.