Sauber apresentará novo carro em bateria final de testes da F-1

A equipe suíça também estará presente na primeira bateria de testes da F1, que também ocorrerá na mesma pista espanhola entre os dias 22 e 25 de fevereiro, mas a escuderia baseada em Hinwil deverá utilizar nestas sessões um modelo modificado do carro que utilizou na temporada de 2015.

A Sauber terminou o Mundial de Construtores do ano passado na oitava posição, deixando para trás apenas a McLaren e a Marussia, e em 2016 contará com a mesma dupla de pilotos de 2015. Ou seja, o sueco Marcus Ericsson e o brasileiro Felipe Nasr irão realizar a segunda temporada seguida como titulares do time.

A escuderia suíça se tornou a segunda do grid da F1 a confirmar oficialmente a data de apresentação de seu carro para a temporada de 2016. A primeira foi a McLaren, também nesta segunda. O time inglês anunciou que irá exibir o seu novo monoposto em 21 de fevereiro, um dia antes do início dos testes coletivos de pré-temporada.