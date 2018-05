Sauber assegura um lugar na temporada 2010 da Fórmula 1

A Sauber assegurou oficialmente nesta quinta-feira um lugar no Mundial de Fórmula 1 de 2010. A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou um comunicado informando que a equipe ocupará o lugar deixado pela Toyota, que anunciou a sua retirada da categoria depois do campeonato deste ano.

Com isso, a Sauber é a 13.ª escuderia confirmada na próxima edição da maior competição do automobilismo mundial. A confirmação da equipe estava apenas dependendo de uma aprovação da FIA para ser oficializada.

A escuderia garante presença no Mundial depois de o seu dono, Peter Sauber, ter acertado, no mês passado, a compra da BMW, montadora que condicionou o negócio à condição de que a Sauber conseguisse um posto no grid para a temporada 2010 da Fórmula 1. Agora confirmada oficialmente, a equipe voltará a defender o seu nome em um Mundial após três anos de parceria com a BMW.

A FIA informou que a Sauber vai ocupar o lugar da Toyota "sob sua assinatura no Pacto da Concórdia", que envolve aspectos esportivos e comerciais da Fórmula 1. O tal pacto, além de trazer as bases do regulamento da F-1, estipula exigências de presença das equipes em todas as corridas, o número de corridas por ano, o número mínimo de carros e fixa as regras para divisão do dinheiro da categoria, entre outras coisas.