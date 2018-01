Sauber confirma Felipe Massa para 2004 Agora é oficial. O piloto Felipe Massa será o companheiro do italiano Giancarlo Fisichella na Sauber em 2004. A escuderia suíça anunciou nesta terça-feira o retorno do brasileiro à equipe, onde iniciou sua carreira na Fórmula 1. Massa atuou nesta temporada como piloto de testes da Ferrari. O contrato tem validade de dois anos. ?Meu ano como piloto de testes da Ferrari foi de grande aprendizado, mas naturalmente que meu objetivo é disputar corridas?, disse. ?Estou feliz de voltar a Sauber. Não tenho nenhuma dúvida de que a equipe reúne todas as condições para triunfar?.