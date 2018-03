Sauber confirma italiano no lugar de Wehrlein no 1º teste da pré-temporada da F1

A Sauber confirmou nesta sexta-feira que o italiano Antonio Giovinazzi será o substituto do alemão Pascal Wehrlein na primeira bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1, na próxima semana, em Barcelona.

Com 23 anos, Giovinazzi foi contratado recentemente pela Sauber para ser o piloto reserva da equipe. Ele foi vice-campeão da F3 Europeia na temporada passada e, neste ano, será funcionário da Sauber ao mesmo tempo em que disputará a GP2.

Giovinazzi já ganhará sua primeira oportunidade no time suíço por causa do acidente sofrido por Wehrlein na Corrida dos Campeões, em janeiro. Com dores nas costas, ele ainda se recupera para representar a Sauber na segunda bateria de testes da pré-temporada - Wehrlein chegou à equipe neste ano para ocupar o lugar do brasileiro Felipe Nasr, que não conseguiu renovar seu contrato e deixou o grid da F-1.

"Agradeço à Sauber por tornar real esta oportunidade", disse o piloto italiano, que antes testou um carro da Ferrari, modelo 2015, no Circuito de Fiorano, no início do mês. O giro no traçado italiano deu ao jovem piloto base para ganhar uma chance em Barcelona.

De acordo com a chefe da Sauber, Monisha Kaltenborn, o retorno de Wehrlein para participar da segunda bateria de testes, também em Barcelona, ainda não é certo. Vai depender da evolução médica do piloto alemão nas próximas semanas.