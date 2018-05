Sauber contrata Kamui Kobayashi para temporada de 2010

De volta à Fórmula 1 após o fim da BMW, a Sauber anunciou nesta quinta-feira a contratação de seu primeiro piloto para a temporada de 2010. O escolhido foi o japonês Kamui Kobayashi, que ganhou destaque ao brilhar nas duas últimas etapas do Mundial deste ano, quando substituiu Timo Glock na Toyota.

O chefe da equipe, Peter Sauber, não poupou elogios a seu novo contratado. "Estou convencido de que ele tem um grande potencial e será capaz de fazer o máximo por nossa equipe", disse o dirigente suíço, que admitiu ter se impressionado com o desempenho do japonês no GP de Abu Dabi.

Na última prova do ano, apenas sua segunda na Fórmula 1, Kobayashi terminou em sexto lugar, com direito a uma boa briga com o campeão mundial Jenson Button.

O acordo com a Sauber dá um sopro de esperança à carreira do japonês, que estava sem perspectivas desde que a Toyota anunciou o fim de seu projeto na Fórmula 1.

"Estou muito feliz por ter conseguido uma vaga, depois de disputar apenas duas corridas em 2009. Farei o meu melhor pela equipe de Peter Sauber, e estou feliz por carregar a bandeira do Japão na Fórmula ", afirmou o piloto, de 23 anos.