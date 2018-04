Sauber e Toro Rosso definem lançamento do novo carro

A primeira equipe a mostrar o novo carro será a McLaren, na próxima sexta-feira. No dia seguinte, será a vez da Ferrari - as duas primeiras, assim como a Sauber, optaram por fazer um lançamento online, via internet. Enquanto isso, Mercedes, Caterham e Red Bull prometem apresentar o modelo 2014 somente em 28 de janeiro, antes de começar o treino no circuito de Jerez de la Frontera.

Os dois pilotos da Sauber para 2014 são o alemão Adrian Sutil e o mexicano Esteban Gutierrez, enquanto a Toro Rosso terá o francês Jean-Eric Vergne e o estreante russo Daniil Kvyat. A temporada da Fórmula 1 está prevista para começar no dia 16 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne. Até lá, serão realizados três testes coletivos, sendo os dois últimos no Bahrein.