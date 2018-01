Sauber explica saída de Felipe Massa O suíço Pete Sauber, dono da equipe Sauber, explicou nesta quarta-feira, pela primeira vez, as razões pelas quais decidiu dispensar o piloto brasileiro Felipe Massa. Segundo Sauber, o brasileiro mostrou-se ?demasiadamente imaturo? e por isso foi dispensado. O dirigente afirmou que Massa ?não se empenhava nas questões técnicas do carro, convencido de que poderia compensar essa falha com o seu inegável talento nas pistas?. "Massa fez o mesmo Kimi Raikkonen fez, mas por causa desse seu comportamento, chegou a dirigir acima de seus limites e cometeu erros. Não digo que não era um piloto adequado para a Sauber, mas simplesmente era muito jovem e imaturo. Por isso não renovamos o seu contrato?, explicou o dirigente. Pete Sauber disse que chegou a imaginar que poderia repetir com Massa o que havia ocorrido com Kimi Raikkonen - que cresceu de maneira vertigionosa na carreira, ao ponto de chamar a atenção da McLaren. ?Mas infelizmente não conseguimos atingir esse objetivo com o brasileiro?, concluiu. Felipe Massa ainda procura uma equipe para correr em 2003. Se especula que estaria negociando com a Jordan. Seu posto na Sauber será ocupado pelo veterano Heinz-Harald Frentzen, ex-Arrows. O alemão Nick Heidfeld, foi confirmado para a temporada 2003.