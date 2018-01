Sauber faz a sua melhor campanha As equipes Jordan e BAR contam com o apoio de uma empresa como a Honda, mas quem está na sua frente na classificação dos construtores é um time que tem de pagar cerca de US$ 20 milhões à Ferrari para usar seus motores, sequer da última versão: a Sauber, quarta entre as equipes. Neste domingo a organização suíça bateu o seu recorde de pontos na Fórmula 1, numa mesma temporada, ao somar 19 pontos com o quinto lugar de Kimi Haikkonen e a sexta colocação de Nick Heidfeld. Antes disso, em 1995, a Sauber havia obtido 18 pontos. A Jordan somou este ano 15 pontos, está em quinto, e a BAR, 12, sexto.