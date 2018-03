Sauber muda estratégia para 2004 Nesta quinta-feira, em Hockenheim, Peter Sauber anunciou que em 2004 sua equipe irá participar das duas horas de treinos extras, às sextas-feiras, em vez de poder testar sem restrições durante a temporada. "É só ver como a Renault evoluiu por testar nas pistas onde irá correr e nós, apesar de investirmos bastante nessa área, não avançamos tanto", justificou o dono da Sauber. Por enquanto, Sauber, Jordan e Jaguar já manifestaram sua posição para a próxima temporada da F1. Quem treina apenas na sexta-feira do fim de semana de corrida tem direito a 10 dias de testes particulares, com dois carros, ou 20, com um só, ao longo do ano. Em 2004, o brasileiro Felipe Massa deve ser um dos pilotos da Sauber.