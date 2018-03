Sauber pode até barrar Villeneuve A direção da Sauber convocou seus pilotos, Felipe Massa e Jacques Villeneuve, para uma reunião, provavelmente nesta terça-feira. Na pauta do encontro, a perda de prováveis 5 pontos no GP de Mônaco, domingo, por conta de uma mal-sucedida manobra do canadense para tentar ultrapassar o brasileiro, na 63ª volta da corrida de domingo - os dois estavam bem colocados e ficaram fora da zona de pontuação após o choque. Há, inclusive, a possibilidade de Villeneuve, que foi campeão do mundo de 1997, ser substituído já no GP da Europa, que acontece no próximo domingo, na Alemanha. Na Red Bull, o piloto italiano Vitantonio Liuzzi disputará a próxima etapa do campeonato, em Nurburgring. Dentro do rodízio que a equipe vem fazendo, o austríaco Christian Klien retornará apenas no GP do Canadá, no dia 12 de junho - o outro titular é o escocês David Coulthard.