Sauber poderá ser vendida para a BMW O boxe da Sauber tem tudo para ser um dos mais movimentados durante o GP da Austrália, prova que inaugura no domingo a temporada 2005 da Fórmula 1. O interesse maior, porém, não será o de saber como se saíra o Sauber C24 e, sim, se a equipe pode mesmo ser vendida para a BMW. Essa possibilidade foi levantada nesta segunda-feira na Alemanha, pelo jornal Welt am Sonntag. De acordo com a publicação, a montadora alemã, que atualmente fornece motores para a Williams (tem contrato com o time de Frank Williams até 2009), estuda comprar a equipe suíça onde corre o brasileiro Felipe Massa. O interesse nasceu a partir de negociações entre BMW e Sauber para fornecimento de propulsores a partir da próxima temporada - o acordo da equipe com a Ferrari termina este ano. Como sempre acontece nestes casos, as partes silenciam. No entanto, o jornal alemão garante que Max Mosley estaria inclinado a concordar com a negociação. Outro indício é que recentemente Peter Sauber afirmou que só venderia sua equipe para uma montadora. Já a Ferrari teve de adiar para esta terça-feira a estréia do F2005, carro que irá utilizar a partir do GP da Espanha, quinta etapa da temporada. O "debut?? em pista seria nesta segunda, mas a neve e o gelo na pista de Mugello impediram. Quem foi à pista nesta segunda-feira foi o alemão Ralf Schumacher, com uma Toyota do ano passado. Ele deu cinco pista pela pista japonesa de Monte Fuji, de propriedade da fábrica. A exibição marcou a reabertura do autódromo, que nos anos 70 recebeu GPs de F-1. A intenção da Toyota, aliás, é levar a F-1 de volta para o circuito, tirando de Suzuka, pista de domínio da Honda. PÉS NO CHÃO - O colombiano Juan Pablo Montoya, agora piloto da McLaren, resolveu mudar também de comportamento. Ele admitiu nesta segunda-feira que não é o melhor piloto da Fórmula 1, como declarou várias vezes nos últimos anos. "Posso ser tão rápido quanto a maioria, mas isso não quer dizer que seja o mais rápido de todos??, disse. Montoya, que admite que a partir de agora será necessário cuidar melhor do carro em função do novo regulamento da F-1 - "porque de outro modo haverá problemas com os pneus?? -, tentou explicar porque insistia em se auto proclamar o melhor: "Era só uma questão de postura, porque se você não pensa assim, não pode estar na Fórmula 1.??