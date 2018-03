Sauber promove colombiana a piloto de testes na Fórmula 1

Após ser contratada pela Sauber em 2017 como piloto de desenvolvimento, a colombiana Tatiana Calderón poderá ganhar suas primeiras chances na pista neste ano. Nesta terça-feira, a equipe suíça confirmou que ela foi promovido a piloto de testes para a temporada 2018.

A Sauber não confirmou que Calderón irá para a pista. Informou apenas que a atleta de 24 anos fará um trabalho mais completo nos simuladores e com os engenheiros tanto na fábrica quanto nos fins de semana dos GPs. Assim, deve auxiliar os pilotos titulares, o sueco Marcus Ericsson e o monegasco Charles Leclerc.

Como a Sauber não conta com outro piloto de testes ou reserva, Calderón tem grandes chances de pilotar neste ano pela primeira vez um carro de Fórmula 1. "Esta colaboração vai me acrescentar ainda mais experiência, na sequência do meu papel como piloto de desenvolvimento. Espero continuar neste caminho junto com a equipe", disse a colombiana.

A piloto se formou no programa da Fórmula Indy, nos Estados Unidos, e, na Europa, já disputou provas na F3 Europeia, na Fórmula 3 Britânica, na F3 e na GP3. Ela obteve pódios e outras boas colocações nestas categorias de formação. Neste ano, ela seguirá competindo na GP3, ao mesmo tempo em que atuará como piloto de testes da Sauber na F-1.

"Eu aumentei e desenvolvi consideravelmente as minhas habilidades de pilotagem neste último ano e estou convencida de que continuarei fazendo o mesmo neste ano", disse a colombiana, que tem o apoio da Equipe Telmex, time de formação da empresa mexicana que patrocina a Sauber.