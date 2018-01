Sauber supera Ferrari em Mugello A Sauber, com o modelo C20, registrou neste domingo com Nick Heidfeld um tempo melhor que o conquistado por Michael Schumacher até agora com a Ferrari 2001. "Não há nenhum motivo para preocupação", afirmou neste domingo Rubens Barrichello, que prosseguiu com os testes da F2001, em Mugello também. Depois que Schumacher estabeleceu no primeiro teste da nova Ferrari, dia 1º em Fiorano, o recorde da pista, para carros com pneus com sulcos, com 59s505, e no terceiro treino, dia 3, bateu o recorde absoluto do circuito, com 58s890, o próprio piloto alemão expressou sua empolgação com o carro. "É o melhor que eu já guiei". Na semana seguinte a equipe começou a trabalhar em Mugello, traçado veloz e, portanto, bem distinto de Fiorano, pista lenta. Esperava-se que a marca de 1min24s056, a melhor do modelo F1-2000, do ano passado, fosse também facilmente superada. Mas até agora o novo carro não demonstrou a mesma evolução que em Fiorano. Apenas sábado Schumacher fez 1min23s780, superando o tempo da F1-2000. neste domingo, Rubinho completou 84 voltas (440 quilômetros), sem nenhum problema, mas seu melhor tempo não passou de 1min24s079. "Desde que cheguei na Ferrari, nunca testei com pouco combustível no tanque", disse ontem Rubinho. Sobre o fato de a Sauber ter registrado neste domingo um tempo melhor que a volta mais rápida da Ferrari F2001, Rubinho afirmou: "É muito fácil compreender, eles estavam virando na casa de 1min27s e, de repente, seu tempo cai para 1min23s. A resposta está dada." O piloto da Ferrari sugere que a Sauber colocou pneus novos e tinha no tanque apenas alguns litros de gasolina. "Nós estamos tranqüilos, o F2001 não quebra, reage bem a cada mudança de ajuste e seu verdadeiro limite será conhecido só na Austrália." A McLaren adotou política distinta. Nos testes da semana passada no circuito Ricardo Tormo, em Valência, David Coulthard exigiu, provavelmente, tudo do modelo MP4/16 para registrar o recorde absoluto da pista, 1min13s309. A melhor marca até então era 1min13s530, obtida por Olivier Panis, com o carro do ano passado. Rubinho faz nesta segunda-feira, em Mugello, seu último treino antes da etapa de abertura do Mundial, dia 4 em Melbourne. "Eu testo pela manhã e Michael à tarde." Terça-feira o alemão simula uma corrida, no mesmo circuito, no último treino da equipe antes do embarque.