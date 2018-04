Sauber surpreende na Catalunha A equipe Sauber, do alemão Nick Heidfeld, e do brasileiro Felipe Massa, pode ser a sensação das primeiras provas da temporada. Hoje, no Circuito da Catalunha, em Barcelona, o time suíço confirmou a excelente impressão deixada nos treinos anteriores ao registrar, com seu novo carro, tempos muito bons para a pista espanhola. Heidfeld foi o mais veloz do dia, 1min17s891 (73), enquanto Massa, em condições semelhantes, simulando também uma classificação, obteve 1min18s605 (67). Ano passado, com 22 pontos conquistados, a Sauber terminou o Campeonato de Construtores em quarto. Peter Sauber, no entanto, já adiantara que dificilmente sua escuderia repetiria o resultado este ano. O avanço, inevitável, de Renault (ex-Benetton), Jordan e BAR tornaria as coisas bem difíceis para a Sauber. Há pouco mais de um mês da abertura do calendário, dia 3 de março na Austrália, já está claro que a Sauber poderá sim classificar-se atrás apenas de Ferrari, Williams e McLaren, como em 2001. O modelo C21 é, além de veloz, resistente. De terça-feira até hoje a Sauber completou 2.265 quilômetros (479 voltas) em Barcelona, com seus dois pilotos, sem quebras significativas no carro. E o tempo de hoje de Heidfeld é apenas um décimo de segundo pior que o da nova McLaren, MP4/17, registrado por Kimi Raikkonen, também simulando uma classificação, dia 25, com 1min17s775. A marca não difere tanto também do recorde estabelecido por Alexander Wurz, dia 25, com a McLaren do ano passado, 1min17s328. "E nós nem exploramos tudo do C21", comentou Heidfed. No confronto Heidfeld x Massa, o alemão, já com duas temporadas de experiência e três como piloto de testes da McLaren, levou a melhor na série desta semana. Mas Massa, que nunca havia testado com acerto de classificação, não se impressionou com o resultado: "O que vai valer é a partir de Melbourne, primeira etapa. Aprendi muito aqui." Juan Pablo Montoya treinou com a nova Williams-BMW FW24. Completou 64 voltas (um GP tem 65) e fez 1min19s680. "Estamos conhecendo o carro. Há muito o que tirar dele ainda." A Renault passou a testar o R202 com Jarno Trulli. O italiano deu 44 voltas na pista de 4.730 metros e na melhor obteve 1min21s091, nono. A Jordan também trabalhou com seu modelo novo. Giancarlo Fisichella completou 36 voltas, com 1min21s091, décimo, na mais rápida.