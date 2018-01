Sauber terá novo sistema de proteção Felipe Massa e Nick Heidfeld, da Sauber, confirmaram nesta sexta-feira, depois do treino livre, que vão usar o novo sistema de proteção para a cabeça e pescoço, Hans (Head and Neck Support), desenvolvido sob a supervisão da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). "Não senti nenhum desconforto", disse Massa. Alguns pilotos, como o próprio Michael Schumacher, comentaram que equopamento atrapalha certos movimentos. A partir de 2003 o Hans será obrigatório na Fórmula 1. A maior diferença é a presença de duas correias que limitam os movimentos da cabeça no caso de impactos.