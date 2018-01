Sauber troca Heidfeld por Felipe Massa A Sauber vai substituir o alemão Nick Heidfeld pelo brasileiro Felipe Massa, anunciou nesta segunda-feira a agência de notícias alemã SID. Segundo nota, o proprietário da escuderia, Peter Sauber, não vai renovar contrato com o piloto para 2004 e fará a proposta oficial nos próximos dias. ?Contamos com o Massa, em princípio. O anúncio oficial é só uma questão de tempo?, disse. Heidfeld chegou em quinto no GP dos EUA e é o 14º na classificação mundial, com seis pontos. Felipe Massa já defendeu a escuderia depois que foi para a Fórmula 1, na temporada anterior. Em 2001, ele foi campeão da F-3000 e atualmente é piloto de testes da Ferrari. A escuderia também contratou por duas temporadas o italiano Giancarlo Fisichella, da Jordan, em substituição ao alemão Heinz-Harald Frentzen.