Sauber vai correr com pneus Michelin A equipe suíça Sauber vai usar pneus Michelin na próxima temporada. A notícia, por si só já é surpreendente porque no campeonato encerrado em Interlagos, dia 24, a Bridgestone, sua fornecedora de pneus, bem como da Ferrari, mostrou-se mais eficiente que a Michelin. Mas o que mais chama a atenção é que ao disputar o Mundial com os pneus franceses, a Sauber praticamente coloca um fim da estreita parceria técnica e esportiva com a Ferrari, iniciada ainda em 1997. A maior de todas as mudanças na Fórmula 1 em 2005 será nos pneus. Hoje cada piloto dispõe de 10 jogos no fim de semana de GP. Na temporada programada para começar dia 6 de março na Austrália, os pilotos poderão contar com apenas um jogo de pneus para a pré-classificação, classificação e os 305 quilômetros da corrida. A Michelin tem experiência com esses pneus superduros, por entrar na Fórmula 1 em 1978 e ter permanecido até 1984. Os pneus começaram a ficar mais moles em 1983, quando o projetista Gordon Murray, da Brabham, e seu principal piloto, Nelson Piquet, compreenderam que era mais negócio voltar a reabastecer de combustível o carro durante as provas. Por percorrerem menos voltas, os pneus passaram a ser confeccionados com compostos mais macios de borracha, o que significa também maior velocidade. A Bridgestone não vai permitir que a Sauber desvende seus segredos, bem como a Michelin não irá tolerar treinos privados conjuntos com a Ferrari em Fiorano e Maranello, como a Sauber vinha fazendo. Tudo será separado. Num certo sentido, viraram concorrentes. A postura mais independente da Sauber já havia ficado clara em Interlagos. Peter Sauber, seu proprietário, apoiou a iniciativa das demais oito equipes no sentido de impor severas restrições aos treinos particulares. O objetivo é evidente: atingir a Ferrari, que é o time que mais treina dentre todos, por principalmente ter boa parte de suas despesas com testes bancadas pela Bridgestone. A Ferrari está tentando negociar com os rebeldes, via FIA. Mas se a Michelin levou para si também a Sauber, é provável que organizações da marca francesa se transfiram para a Bridgestone. Hoje, correm com Michelin a BAR, Renault, Williams, McLaren, Sauber, Jaguar e Toyota. A Bridgestone tem a Ferrari e as pouco expressivas Jordan e Minardi. Há negociações envolvendo a BAR-Honda e a Toyota com Bridgestone, pelos investimentos japoneses nessas escuderias.