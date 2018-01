Sauber vence primeiro duelo com a BAR No primeiro confronto entre carros 2005 na Fórmula 1, entre o Sauber C24 e o BAR 007, deu Sauber. Felipe Massa, com o C24 possivelmente em condições semelhantes às do 007 de Anthony Davidson, estabeleceu nesta sexta-feira, no circuito de Valência, a marca de 1min11s215 (110 voltas). Davidson, 1min11s499 (118). O mais veloz do dia foi Alexander Wurz, com McLaren de 2004, tempo de 1min09s901 (124). A Sauber vem demonstrando na pré-temporada que pode ser a equipe surpresa do início do campeonato. O C24 é o resultado de longos estudos no seu novo túnel de vento, inaugurado ano passado, na Suíça, o mais avançado da Fórmula 1. "Realizamos um belo treino", disse Massa. "A BAR era a nossa referência por estar também na configuração de 2005." A McLaren lançará seu modelo 2005, MP4/20, segunda-feira em Barcelona, onde nesta sexta-feira Rubens Barrichello, com Ferrari F2004, ficou em primeiro, 1min16s131 (87). Os dois novos titulares da Toyota trabalharam com o TF105, que será usado este ano. Jarno Trulli fez 1min17s353 (82), terceiro, e Ralf Schumacher, 1min17s490 (94), quarto. Com a Toyota de 2004 Olivier Panis marcou o segundo tempo, 1min16s796 (58). GPWC - Norbert Haug, diretor-esportivo da Mercedes, afirmou que a Grand Prix World Championship (GPWC) se surpreendeu com a notícia de que a Ferrari fez um acordo em separado com Bernie Ecclestone e deixou o grupo. "Nossos objetivos, no entanto, permanecem os mesmos." Mercedes, BMW e Renault ficaram sozinhas no seu projeto de promover um campeonato paralelo se Ecclestone não lhes repassar mais dinheiro do que agora.