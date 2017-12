Scheckter é o mais veloz nos treinos da IRL O sul-africano Tomas Scheckter começou bem o seu trabalho na equipe Panther, que o contratou com a missão de lutar pelo título da Indy Racing League nesta temporada. Nesta sexta-feira, no circuito oval de Homestead, ele fechou o dia como o mais rápido nos primeiros treinos livres para a etapa inaugural do campeonato de 2004. Scheckter, com um Dallara/Chevrolet, fez o tempo de 24s648 em sua melhor volta na pista oval de 1,5 milha (2,4 km), com média de 348,983 km/h. Os brasileiros ficaram em posições intermediárias: Hélio Castro Neves, da Penske, com Dallara/Toyota, fez o nono tempo (24s806), uma posição acima de Tony Kanaan, da Andretti/Green, com Dallara/Honda (24s810). Helinho fez um tempo melhor que seu novo companheiro de equipe, o americano Sam Hornish Jr., que com 24s842 posicionou-se em 11º lugar entre os 19 pilotos que treinaram. Já Kanaan ficou atrás de dois outros pilotos da Andretti/Green: o inglês Dan Wheldon (4º, com 24s711) e o americano Bryan Herta (7º, com 24s740). Ele superou o escocês Dario Franchitti, o 16º (24s898). Nesta sexta-feira, o segundo mais rápido foi o americano Alex Barron, da Cheever, que cravou 24s681. Já o atual campeão, o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, marcou o terceiro tempo (24s697). O grid de largada vai ser definido neste sábado, das 15h15 às 16h30 (horário de Brasília). A corrida, domingo, terá largada às 16 horas.