Scheckter é o melhor no treino da IRL Os pilotos da Chip Ganassi dominaram nesta sexta-feira os primeiros treinos livres para o GP de Nazareth da Indy Racing League (IRL), 13ª etapa da temporada. O sul-africano Tomas Scheckter fez o melhor tempo (19s8131), na pista oval de 1 milha (1.609 m), e o neozelandês Scott Dixon ficou em segundo, com 19s9223. O grid de largada para a corrida de domingo será definido neste sábado, a partir das 12h30, horário de Brasília. Os três brasileiros que participam da etapa vieram a seguir: Gil de Ferran foi o terceiro (20s0321), Hélio Castro Neves ficou em quarto (20s0425) e Tony Kanaan conseguiu o quinto lugar (20s1909). Scheckter, que não vem conseguindo grandes resultados nesta temporada, aproveitou o bom rendimento para "alfinetar?? os críticos. "Às vezes, quando o carro está bom, você consegue ser rápido??, disse. O sul-africano usou o fato de ovais curtos como Nazareth não serem o tipo de pista que prefere para capitalizar ainda mais com o resultado desta sexta. "Esse tipo de pista é melhor para o meu companheiro.?? Scheckter se referiu ao fato de Dixon ter vencido três vezes este ano em ovais curtos: Miami (1,5 milha), Pikes Peak (1 milha) e Rickmond (0,75 milha). E o neozelandês ganhou em Nazareth em 2001, quando corria na Cart. Já Scheckter tem uma vitória na IRL, conquistada no ano passado, em Michigan, oval de 2 milhas. Gil de Ferran não pareceu preocupado com a superioridade dos carros da Chip Ganassi nesta sexta. "Trabalhamos a maior parte do dia o acerto para a corrida. Hoje, vamos pensar na classificação e acredito que podemos colocar a Penske na fila da frente??, afirmou o brasileiro. Helinho disse ter trabalhado tanto o acerto para a classificação como para a corrida. "Ainda temos de trabalhar alguma coisa no carro, mas estamos no caminho certo.?? Tony Kanaan também não se alarmou com o que aconteceu nesta sexta. "A Andretti-Green tem um ótimo pacote aerodinâmico para Nazareth??, garantiu. Ele lidera o campeonato com 385 pontos, contra 377 de Helinho, 373 de Dixon e 372 de Gil.