Scheckter larga em primeiro na IRL Um brasileiro disposto a manter a liderança do campeonato, outro querendo superá-lo. E ambos confiando no equipamento que têm a disposição atualmente e também no retrospecto para levar vantagem. É com esta expectativa que Tony Kanaan e Gil de Ferran disputam neste domingo o GP de Michigan da Indy Racing League (IRL), 10ª etapa da temporada. Mas eles terão muito trabalho durante a corrida, pois não conseguiram as primeiras posições no grid. Gil larga em 9º lugar, enquanto que Tony conseguiu apenas o 15º tempo no treino deste sábado. O pole position será o sul-africano Tomas Scheckter. Tony Kanaan comanda a classificação com 303 pontos. Gil, vencedor da etapa anterior, em Nashville, é o segundo, com 289. Os dois brasileiros, porém, não podem preocupar-se apenas um com o outro. Isso porque, se bobearem, podem acabar superados pelo neozelandês Scott Dixon (288) e por um compatriota, Hélio Castro Neves (282). Tony, da equipe Andretti/Green, já tem uma vitória no superspeedway de Michigan - em 1999, quando corria na Cart e venceu pela primeira vez na categoria e planeja repetir a dose. "Vamos para esta corrida com a intenção de fazer tão bem como já fizemos no passado. Mas sei que será difícil. O campeonato está bem equilibrado e sabemos que não será nada fácil??, diz. "Mas quero voltar aqui no próximo ano como o ?atual vencedor? da prova", completa. Gil nunca ganhou em Michigan, mas nem por isso fica desanimado. "Tenho corrido em Michigan desde 1995 e sempre consegui bons resultados. É uma pista maravilhosa e diferente das outras onde corremos até aqui. Os carros estão sempre muito perto e o vencedor deve ser definido na última volta", acredita. O piloto da Penske teve um início difícil de temporada. Depois de sofrer acidente em Phoenix, ficou fora do GP do Japão e retornou em Indianápolis. Venceu as 500 Milhas e, desde então, é o que marcou mais pontos no campeonato (231, contra 213 de Dixon, 201 de Tony e 199 de Helinho). "E a performance da nossa equipe vem evoluindo nos ?superspeedways?, e espero ter novamente outro final de semana competitivo", avisa Gil. Além da briga entre brasileiros, outra expectativa no GP é em relação ao rendimento do novo motor Chevrolet V8, que equipará o carro do bicampeão Sam Hornish Jr., e fará sua primeira corrida em Michigan. O GP de Michigan será disputado em 400 milhas (200 voltas pelo oval de 2 milhas). A largada será às 16 horas e o SporTV anuncia transmissão. Confira os primeiros colocados do grid: 1º Tomas Scheckter (África do Sul) - 32s3657 2º Scott Dixon (Nova Zelândia) - 32s3704 3º Hélio Castro Neves (Brasil) - 32s4393 4º Sam Hornish Jr. (Estados Unidos) - 32s4563 5º Al Unser Jr. (Estados Unidos) - 32s5108 6º Alex Barron (Estados Unidos) - 32s5222 9º Gil de Ferran (Brasil) - 32s5988 15º Tony Kanaan (Brasil) - 32s9059 17º Vitor Meira (Brasil) - 33s1127