Schekter vence e Gil mantém liderança Apesar da quinta posição nas 400 milhas de Michigan, o brasileiro Gil de Ferran manteve a liderança do campeonato da Indy Racing League. O piloto chegou na frente de seus dois concorrentes ao título, o também brasileiro Hélio Castro Neves, que foi o sexto, e o norte-americano Sam Hornish Jr., o sétimo colocado na corrida, cuja vitória foi do estreante sul-africano Tomas Schekter. O também norte-americano Buddy Rice ficou em segundo lugar e Felipe Giaffone, o melhor piloto do País na prova, cruzou a linha de chegada em terceiro. Scheckter, que saiu em primeiro lugar na largada, liderou a maior parte da corrida, sempre ameaçado pelos brasileiros Giaffone, Gil e Helinho, que chegaram a ficar na frente em alguns momentos. O piloto sul-africano, que é filho do ex-piloto de Fórmula 1 Jody Scheckter, precisou de destreza para garantir sua primeira vitória na categoria, pois teve de superar problemas no motor após sua última parada nos boxes para retomar o primeiro lugar a seis voltas do final. Outros dois brasileiros participaram corrida, Raul Boesel e Airton Daré, que tiveram participação modesta. O primeiro terminou em 15º lugar, enquanto o segundo não conseguiu completar a prova. Saiu na volta número 127 com problemas mecânicos. Com o resultado da corrida, Gil de Ferran manteve a liderança na pontuação geral do campeonato, com 377 pontos. Helinho soma 365 e Sam Hornish Jr., 351. Explicações - Boesel lamentou os problemas que enfrentou durante a corrida. "Acho que o acerto do carro para a prova estava bom, mas não conseguimos a potência que necessitávamos para esta corrida de hoje", disse o piloto. Daré também não tinha motivos para comemorar: teve problemas com a transmissão de combustível para o motor. A prova apresentou algumas peculiaridades, como o fato dos dois pilotos da primeira fila do grid, Schekter e Rice, serem estreantes. A próxima corrida da temporada será no dia 11 de agosto no Kentucky, nas 300 Milhas do Beltera Cassino. Confira a classificação do GP de Michigan da IRL: 1º Tomas Scheckter (AFS) - 2h14m02s7124 2º Buddy Rice (EUA) - a 1s7036 3º Felipe Giaffone (BRA) - a 1s7388 4º Tony Renna (EUA) - a 1s8391 5º Gil de Ferran (BRA) - a 2s2971 6º Hélio Castro Neves (BRA) - a 2s5454 7º Sam Hornish Jr. (EUA) - a 2s5766 8º Sarah Fisher (EUA) - a 2s7020 9º Scott Sharp (EUA) - a 3s0548 10º Richie Hearn (EUA) - a 3s9139 11º Laurent Redon (FRA) - a 7s5424 12º Alex Barron (EUA) - a 2 voltas 13º Buddy Lazier (EUA) - a 2 voltas 14º Billy Boat (EUA) - a 2 voltas 15º Raul Boesel (BRA) - a 3 voltas 16º Arie Luyendyk (HOL) - a 3 voltas 17º Greg Ray (EUA) - a 4 voltas 18º Mark Dismore (EUA) - a 6 voltas 19º Eliseo Salazar (CHI) - a 8 voltas 20º George Mack (EUA) - a 17 voltas