Schumacher: 38 provas sem sofrer pane Sabe desde quando a Ferrari de Michael Schumacher não apresenta uma pane? Desde o GP da Alemanha de 2001, quando o alemão parou por perda de pressão no sistema de combustível. São já 38 provas sem abandonar por problemas técnicos. Aliás, este ano Schumacher só não marcou pontos uma vez, no Brasil, por ter rodado nas poças da curva do Sol, como tantos pilotos. E em 2002 chegou entre os que marcaram pontos em todas as provas. Portanto, em 33 corridas, entre 2002 e 2003, só não somou pontos em Interlagos neste ano. Dá para entender por que ele é primeiro em quase tudo na Fórmula 1?