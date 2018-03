Schumacher, 54ª pole na carreira A sessão que definiu o grid do GP da Áustria, neste sábado no circuito A1-Ring, mostrou que, ao contrário do que o resultado do treino de sexta-feira sugeria, poderá haver alguma emoção neste domingo nas 71 voltas da corrida. Michael Schumacher e sua nova Ferrari F2003-GA foram os mais velozes, a 54ª pole position da carreira, mas a diferença para Kimi Raikkonen, da McLaren, por exemplo, segundo no grid e líder do Mundial, foi de apenas 39 milésimos de segundo, bem diferente de um segundo e 70 milésimos, como no primeiro dia. Rubens Barrichello, também da Ferrari, larga em quinto, enquanto Antonio Pizzonia, da Jaguar, em oitavo, e Cristiano da Matta, Toyota, em 13º. "Penso que não foi real o que aconteceu sexta-feira", explicou neste sábado Schumacher, muito feliz com a pole. "Considerando-se as circunstâncias em que a obtive, o pequeno erro na curva 2 e os tempos próximos dos adversários." No primeiro treino Schumacher foi mais de um segundo mais veloz também por conta dos pneus que a Bridgestone ofereceu, mais macios que os usados sábado. As equipes trabalham com a possibilidade de chuva neste domingo durante a prova, programada para começar às 9 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rede Globo. "Estamos preparados para enfrentar qualquer situação", disse Schumacher. "O fato de a FIA autorizar o uso de pneus específicos para chuva mais intensa é muito positivo." Até a etapa de Barcelona, há duas semanas, só havia os pneus intermediários. Raikkonen desmentiu que a McLaren se aproximou da Ferrari porque está com menos gasolina que Schumacher. "Evoluímos muito o acerto do carro." E Juan Pablo Montoya, da Williams, terceiro no grid, a 241 milésimos do pole, também disse, como Raikkonen, que a Ferrari não terá vida fácil na corrida. "Estamos rápido, como não fomos em Barcelona. Com a estratégia que temos, a prova será interessante." A exemplo de Raikkonen, que de um dia para o outro tornou-se veloz, Nick Heidfeld, da Sauber, saltou de 12º na sexta-feira para quarto neste sábado, sua melhor colocação na Fórmula 1. Como o companheiro, Heinz-Harald Frentzen, largará em 15º, tudo indica que o carro de Heidfeld só está lá em razão de ter pouco combustível.