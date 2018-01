Schumacher a duas corridas do título O resultado do GP da Grã Bretanha adia a definição do campeonato no mínimo até o GP da Hungria, 13ª etapa da temporada, dia 19 de agosto. Isso quer dizer que já na Alemanha, próxima corrida do calendário, dia 29, os torcedores de Michael Schumacher não poderão comemorar o quarto Mundial do seu ídolo. Agora, além de Michael, apenas David Coulthard, Rubens Barrichello e Ralf Schumacher têm chances de serem campeões. Mesmo o piloto da Ferrari vencendo em Hockenheim e David Coulthard não marcando pontos não há como Michael ser campeão na Alemanha. Ele somaria 10 aos 84 atuais e chegaria a 94. Coulthard permaneceria com seus 47 pontos. A diferença entre ambos subiria dos atuais 37 pontos para 47 e haveria ainda em disputa, nas cinco provas restantes, 50 pontos em jogo. Mas nesse caso bastaria que Coulthard não vencesse a etapa de Budapeste para Michael ser campeão, independente da sua colocação. Coulthard se terminasse em segundo na Hungria, por exemplo, atingiria 53 pontos. Os 47 de hoje mais os 6 daquele etapa. Michael poderia não fazer nenhum ponto, permanecendo com 94. Como depois haverá 40 pontos em jogo e a diferença entre ambos seria de 41 (94 - 53), o alemão comemoraria a conquista. A vantagem de Michael é tão grande que, a rigor, basta classificar-se em terceiro nas seis etapas de faltam para o término do Mundial, mesmo que Coulthard vença tudo, para ele ficar com o título. Somaria 24 pontos ( 6 x 4) aos seus 84 e chegaria a 108. Coulthard no máximo atingiria 107, ou seja seus 47 atuais mais 60 (6 x 10). Se a Williams confirmar seu favoritismo e vencer em Hockenheim, por exemplo, e Schumacher for segundo e Coulthard terceiro, ainda assim o campeonato pode acabar em Budapeste. Michael chegaria a 90 pontos e Coulthard a 51. Nessa hipótese, tudo o que o piloto da Ferrari deverá fazer é terminar em quinto, se o piloto da McLaren vencer. Dessa forma, seu total de pontos passaria para 92. Coulthard vencendo a etapa de Budapeste ficaria com 61. Nas 4 etapas restantes poderia atingir, no máximo, 91 pontos, um a menos que o adversário.