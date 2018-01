Schumacher a um ponto do milésimo A segunda metade do Mundial, dia 29 em Nurburgring, Alemanha, começa com Michael Schumacher, da Ferrari, na liderança, pela primeira vez na temporada. Neste domingo, o alemão voltou a fazer a diferença e venceu o GP do Canadá no circuito Gilles Villeneuve, o último da primeira metade do campeonato, enquanto seu maior adversário na luta pelo título, Kimi Raikkonen, da McLaren, terminou apenas em sexto. ?Naturalmente é importante assumir o primeiro lugar num Mundial que, como sempre disse, será longo e muito competitivo." Com os dez pontos deste domingo, a 68ª vitória na carreira, o piloto da Ferrari atingiu a impressionante marca de 999 pontos conquistados. Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, da Williams, segundo e terceiro colocados, provavelmente tinham o carro mais veloz da corrida. Mas a Ferrari tinha Schumacher, capaz de compensar essa diferença, gerada em especial pela maior eficiência dos pneus Michelin em relação aos Bridgestone no asfalto seco, como foi ao longo das 70 voltas. Ralf largou na pole position e Montoya em segundo, mas já na segunda volta Schumacher recebeu um presente decisivo para o resultado final. ?Foi culpa minha, não consegui frear e reduzir as marchas corretamente e rodei na última chicane", disse Montoya. A liderança da prova veio para Schumacher na 21ª volta. ?Aquele pouquinho a mais de gasolina que tínhamos no carro (algo como 3 quilos, já que a cada volta são consumidos 2,53 quilos ou 3,24 litros de combustível) me permitiu ganhar este GP", definiu Schumacher. É que Ralf parou na 20ª volta, uma antes, e essa volta a mais na pista deu a chance ao piloto da Ferrari de abrir uma diferença que o permitiu, na passagem seguinte, sair do box alguns metros na frente do irmão. Haveria ainda uma outra parada, na 46ª volta para Ralf e na 48ª para Schumacher, mas da mesma forma o fato de ter completado duas voltas a mais o favoreceu. Ralf disputou a corrida toda sem substituir os pneus dianteiros. ?Estou frustrado. Hoje era dia de vencer, mas não havia como ultrapassá-lo, creio que a área que devemos trabalhar mais agora é na melhoria da nossa tração, inferior à da Ferrari." As ultrapassagens no GP do Canadá podem ter se resumido apenas à de Montoya sobre Alonso, na nona volta, para ser terceiro, mas em nenhum momento, fora das entradas e saídas de box para os pit stops, Ralf ficou a mais de um segundo de Schumacher, o que prendeu a atenção dos 112 mil torcedores no autódromo da largada à bandeirada. Schumacher cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 784 milésimos para o irmão e um segundo e 355 milésimos para Montoya. Schumacher comentou os 999 pontos. ?Na Alemanha, quando alguém atinge esse número em alguma atividade, oferece de beber a todos. Vamos ver o que irá acontecer hoje à noite." Ross Brawn, diretor-técnico da Ferrari, comentou que, na sua visão, Schumacher realizou um dos seus melhores trabalhos na Fórmula 1. ?Nós o avisamos, no meio da prova, de que naquele ritmo os freios não aguentariam. Ele conseguiu continuar sendo rápido sem exigir demais do sistema." Rubens Barrichello, companheiro de Schumacher, comprometeu um melhor resultado, ao bater ainda na largada na traseira da Renault de Fernando Alonso, brilhante quarto colocado no final, a apenas 4 segundos do vencedor. Rubinho se classificou em quinto, na frente de Raikkonen, que largou dos boxes, por conta do erro de sábado na classificação, motivo maior de perder a liderança. O finlandês estava em primeiro no Mundial desde o GP da Malásia, a segunda do ano, vencida por ele. ?Nem tudo está acabado, há muitas corridas pela frente." Restam 8 etapas para o encerramento do campeonato.