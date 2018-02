Schumacher aconselha irmão a se aposentar Michael Schumacher aconselhou seu irmão Ralf de que pode ser melhor deixar a Fórmula 1 do que se arrastar em um carro nada competitivo. Ralf, irmão caçula do heptacampeão mundial, insinuou esta semana que pode estar prestes a deixar o esporte depois de um teste mal sucedido com a Force India na Espanha. Michael, que se aposentou no ano passado como o melhor piloto da Fórmula 1 depois de vencer 91 GPs, deixou claro que apoiaria a decisão. "Eu não sei quais são suas ambições, mas se arrastar neste carro, nem sei como se chama... Ele não deveria fazer isso consigo mesmo", disse Michael Schumacher à revista Auto Motor und Sport em Jerez, onde fazia testes com a Ferrari na semana passada. "Venho dizendo a ele faz tempo que há um limite para as coisas que se pode fazer na vida que são divertidas. Ele ainda pode produzir bons resultados, mas no momento não tem as opções certas." Ralf Schumacher, vencedor de seis GPs com a Williams entre 2001 e 2003, deixou a Toyota no final da temporada em outubro, e a equipe ainda precisa encontrar um substituto. Depois do teste de sexta-feira, Raul declarou: "É possível que esta tenha sido minha última volta em um carro de Fórmula 1."