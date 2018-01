Schumacher acredita que será difícil A Ferrari não precisou de esforçar muito para conquistar o título de construtores da temporada 2002 de Fórmula-1. De quebra, e de forma incontestável, o alemão Michael Schumacher conquistou o tão sonhado pentacampeonato. Mas se depender da vontade dos rivais, a escuderia italiana precisará trabalhar em dobro se quiser mais um título de F-1. Recentemente, o escocês David Coulthard garantiu que seria muito difícil para a Ferrari conseguir manter ou melhor o nível apresentado em 2002. Mas ao invés de defender o seu lado, Michael Schumacher surpreendeu ao concordar com a opinião do adversário. O principal piloto da F-1 e que correrá em busca do hexacampeonato está consciente de que a Ferrari não terá a mesma vantagem que teve no ano passado, logo no início da temporada, no GP de Melbourne. "Não daremos nenhum passo atrás, mas estou convencido de que nossos rivais têm trabalhado duro para tentar chegar ao nosso nível. De qualquer forma, nós também daremos tudo para chegar ao limite. Já demonstramos que será possível continuar progredindo com o F2002", garantiu o alemão Michael Schumacher.