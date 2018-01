Schumacher admite erro na primeira curva De repente Michael Schumacher larga neste domingo da sétima colocação no grid e vence o 32.º GP Brasil com a autoridade que sempre caracterizou sua carreira. Mas, de novo, o Schumacher que se apresentou hoje em Interlagos, a exemplo daquele da Austrália e da Malásia, não foi o mesmo de outras épocas, como o ano passado, por exemplo. "Errei. Perdi tempo na primeira curva", afirmou. Ele já havia dito "my mistake", meu erro, ao menos uma vez no fim de semana de corrida em Melbourne e Sepang. A impressão é de muita gente que trabalha na Fórmula 1. Parece que Schumacher está estimulado apenas 90% e não mais 100%, o que associado a sua reposta sobre o futuro, "não sei se vou querer renovar o meu contrato", pronunciada semana passada, coloca em xeque todo o perfeccionismo que ele traz consigo nas três últimas edições do Mundial, as três vencidas por ele. Pode até ser, como o próprio Schumacher destacou, que há uma diferença de estratégia entre o planejado pela Ferrari para ele e Rubens Barrichello, seu companheiro, pole position da prova de Interlagos. Mas não há indícios de que justificaria a diferença de seis posições entre o que cada piloto conquistou. Outra idéia que Schumacher está passando é que, sob pressão, como agora, não produz o que tem condições, comentendo erros seguidos. A corrida, neste domingo, pode confirmar a impressão gerada ou desmenti-la. "O sétimo lugar não é o melhor para começar uma corrida. Agora será importante conhecer qual a estratégia dos que estão à minha frente." A reduzidíssima diferença entre os tempos no grid foi destacada pelo piloto alemão. "Essa é também uma das razões de eu ter ficado em sétimo." Três décimos de segundo a menos no seu tempo, 1min14s130, o colocariam em segundo, na primeira fila, ao lado de Barrichello. Schumacher foi político: "Estou contente por Rubens. É maravilhoso ver a torcida se agitar daquela forma com a sua pole position. Rubens não costumava ter sorte aqui em Interlagos." Sobre o que poderá fazer amanhã, nas 71 voltas do GP do Brasil, Schumacher disse: "Há tanta coisa que irá interferir no resultado, como a quantidade de gasolina de cada um e, principalmente, a possibilidade de chuva." Comentou mais: "Qualquer coisa que eu disser poderia estar adiantando o que planejamos realizar. Temos de aguardar até amanhã. A única coisa que posso adiantar é que vou dar o meu máximo." O alemão tem 8 pontos na classificação, junto de Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso e Jarno Trulli, na terceira colocação.