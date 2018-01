Schumacher admite frieza ao pilotar Dono de 6 títulos mundiais e de quase todos os recordes da Fórmula 1, o alemão Michael Schumacher não costuma dar chances aos seus adversários na pista. E, segundo ele mesmo admitiu em entrevista à imprensa de seu país nesta quarta-feira, o segredo está em não se permitir emoções enquanto pilota. "Dirijo com muita consciência. Não me permito sentir emoções no cockpit, porque as emoções só fazem cometer erros estúpidos", revelou Schumacher para a revista alemã Die Zeit. "Além disso, vivo para meu esporte. Treino para estar preparado e renovo a cada dia minha satisfação em dirigir." Em busca de mais um título da Fórmula 1, Schumacher começa a temporada 2005 no dia 6 de março, com o GP da Austrália. Mas ele sabe que a Ferrari não deve apresentar a mesma supremacia das últimas temporadas. Teme, principalmente, a Renault e a McLaren.