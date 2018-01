Schumacher admite: há muito não bebia tanto Um Michael Schumacher de ressaca reconheceu nesta terça-feira que exagerou na festa pelo sexto título mundial de F-1 conquistado no domingo, no circuito do Suzuka, no Japão. No dia seguinte à façanha, Michael, ao lado do irmão Ralf e do francês Olivier Panis promoveram uma baderna no escritório da Toyota, em Suzuka. Eles viraram uma geladeira, quebraram garrafas e jogaram comida pelo chão. Ralf teria, inclusive, jogado uma televisão pela janela. Segundo testemunhas, Michael e Panis, embriagados, aproveitaram para atirar algumas mesas pela janela. "Uiuiui. Foi uma grande festa!?, disse Schumacher. ?Ontem, no avião junto com Corina (a mulher dele) minha cabeça parecia um motor de mil cavalos e ia, tranqüilamente, a 1.900 rotações?, brincou. ?Há muito tempo eu não bebia tanto?, acrescentou o alemão, que tem como principais características a frieza e a disciplina. Na classificação geral do campeonato de 2003, Michael Schumacher conquistou o título ao somar 93 pontos - dois a mais que o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, o segundo colocado. O brasileiro Rubens Barrichello - que terminou o Mundial em quarto - venceu a última prova do ano.