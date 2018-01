Schumacher anda bem com carro velho As equipes de Fórmula 1 aproveitaram bem esta terça-feira, um dos últimos dias de treinos antes da etapa de abertura do Mundial, dia 3, na Austrália. Michael Schumacher completou 85 voltas no circuito Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, (lá, o GP tem 62 voltas) com a Ferrari do ano passado, a F1-2001, sempre na configuração de corrida, e estabeleceu a sua melhor marca em 1m23s459. A pole position do GP de San Marino, disputado nessa pista no ano passado, ficou com David Coulthard, da McLaren, com 1m23s054. Assim, o resultado do alemão com o carro que usará em Melbourne foi muito bom. Nesta terça-feira, Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, prosseguiu o trabalho de desenvolvimento da F2002, que não disputará a primeira prova do campeonato. Badoer completou 39 voltas, sendo a mais rápida em 1m24s976. Amanhã, último dia de preparação da equipe italiana, Rubens Barrichello substituirá Michael Schumacher. Como correrá em Melbourne também com a F1-2001, o brasileiro não deve, ainda, andar pela primeira vez com o novo modelo. As escuderias Renault, Arrows, Jordan, Jaguar e BAR testaram em Silverstone.