Schumacher anda com a Ferrari em Paris O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, passeou neste domingo com a Ferrari modelo 2004 neste domingo por Paris, na famosa avenida Champs Eliseé. Ele foi do Arco do Triunfo até a praça da Concórdia. A exibição, porém, não foi muito tranqüila. É que uma multidão foi à avenida para assistir o evento e a polícia local teve dificuldades para controlar o público, na tentativa de evitar um acidente. Schumacher foi ?conduzido? por seu chefe, o francês Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari, que pilotou um modelo Enzo.