Schumacher anda mais rápido com carro novo A primeira impressão da Ferrari F2004 não poderia ser melhor. Nesta sexta-feira, em Fiorano, Michael Schumacher andou pela primeira vez com o carro desta temporada e estabeleceu o excelente tempo de 56s835 no circuito curto (1,413 km) da pista italiana, na mais rápida das 34 voltas. Só para comparar: em 11 de fevereiro passado, na mesma pista, quando a F2003GA treinou pela primeira vez, o alemão obteve o tempo de 57s045. O recorde do circuito, também de Schumacher com a F2003GA é de 56s338, de 29 março do ano passado. ?Estou muito contente com o nosso primeiro dia de testes com o novo carro. Tive imediatamente uma ótima sensação sobre o F2004. Estava muito equilibrado e conseguimos tempos bons e consistentes??, disse, empolgado, o alemão. Neste sábado, Schumacher dá continuidade aos testes, junto com Luca Badoer, piloto de testes da Ferrari, que utiliza uma F2003GA. Nesta sexta, o italiano completou 79 voltas, a melhor em 57s311. JORDAN - A equipe Jordan confirmou nesta sexta-feira a contratação do alemão Nick Heidfeld. O piloto - que tinha um pré-contrato com a Jordan - vinha testando o carro desde dezembro. ?Nick é um piloto muito veloz, com talento e experiência que necessitamos?, disse esclareceu do dono da equipe, Eddie Jordan em nota oficial. Heidfeld se disse bem impressionado com o carro. ?Foi uma experiência estranha realizar os testes, em particular os últimos em Barcelona, sem ser oficialmente da equipe. Ainda bem que deu tudo certo, mesmo porque eu já me sentia parte da Jordan?, afirmou o piloto. Nick Heidfeld correu as duas últimas temporadas pela Sauber. Terminou a temporada 2003 na 14ª posição e a sua melhor colocação foi o 5º lugar no GP dos Estados Unidos, em Indianápolis. O segundo piloto da equipe ainda não está definido. A equipe negocia com os britânicos Allan McNish e Ralph Firman.