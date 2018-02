Schumacher apóia grito contra guerra Nesta quinta-feira, quando todos os pilotos se apresentarão em Sepang, certamente a questão da guerra contra o Iraque será abordada, mas já nesta quarta-feira a assessora de imprensa de Schumacher, Sabine Kehn, passava aos jornalistas a opinião do alemão: "Michael disse que tem o maior respeito por essas pessoas que se manifestam contra o conflito. Sua posição é a mesma do governo alemão." A Alemanha criou um sério desgaste nas relações com os Estados Unidos por se negar a enviar tropas para o conflito.