Schumacher assinará com a Mercedes, diz jornal

Depois de chegar a ter o seu retorno à Fórmula 1 anunciado como certo em 2009, o heptacampeão Michael Schumacher pode mesmo voltar a correr pela categoria no ano que vem. Segundo a edição deste sábado do jornal alemão Bild, o piloto de 40 anos já teria tudo acertado para assinar com a Mercedes, equipe que substituirá a Brawn GP na próxima temporada.

Ainda de acordo com o tabloide, Schumacher teria fechado verbalmente um contrato de um ano com a escuderia. Além disso, o jornal garante que o alemão já acertou o seu desligamento da Ferrari, equipe pela qual ganhou cinco títulos da Fórmula 1 e trabalhou como consultor nos últimos três anos, desde a sua aposentadoria das pistas.

Sobre o possível acerto, a Mercedes não admitiu nem negou a informação. Em comunicado, a montadora disse que "sempre há especulação desde que um assento em nossa equipe não esteja ocupado". Por enquanto, apenas o alemão Nico Rosberg está confirmado como piloto da escuderia para 2010. Neste ano, ele correu pela Williams.

Em 2009, Schumacher esteve perto de substituir Felipe Massa na Ferrari, enquanto o brasileiro se recuperava do acidente sofrido no GP da Hungria. No entanto, o alemão acabou frustrando os fãs da categoria ao anunciar que não faria o seu retorno porque sentia dores no pescoço, consequência de um acidente de moto sofrido pelo heptacampeão.