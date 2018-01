Schumacher até 2006 surpreende a F-1 Um dia depois de a Ferrari anunciar a renovação do contrato de Michael Schumacher por mais três temporadas, o empresário do piloto, Willi Weber, afirmou nesta terça-feira: "A Fórmula 1 acabará para Michael no fim de 2006. Em janeiro de 2007 ele fará 38 anos e dirá basta." O irlandês Eddie Jordan, sócio do time onde o alemão estreou na Fórmula 1, no GP da Bélgica de 1991, foi categórico. ?Eu vou me surpreender se ele continuar competindo até lá. Os grandes pilotos sabem o momento de parar, no auge, e com Michael não será diferente." A extensão do contrato de Schumacher não era esperada pela Fórmula 1. Muita gente pensou que ao término do compromisso anterior, no fim de 2004, ele encerraria a brilhante carreira. Seus adversários torciam para esse desfecho. Nesta terça-feira, o diretor da BMW, fornecedora de motor da Williams, Mario Thiessen, afirmou ter gostado da notícia. ?É um grande estímulo para nós." Com toda certeza ele preferiria muito mais enfrentar a Ferrari sem Schumacher. Suas chances de provar que o investimento estimado de US$ 80 milhões da BMW na Fórmula 1 é válido cresceriam bastante, pela possibilidade de obter melhores resultados. Depois de encaminhar Schumacher até o fim de suas atividades na Fórmula 1, Weber comentou nesta terça que seu objetivo agora é renovar o contrato de Ralf Schumacher, a quem também empresaria, com a Williams, até o término de 2006. Seu compromisso acaba no fim de 2004. ?Nunca conversei com a Toyota ou a Mercedes porque a Williams é a melhor opção para Ralf." Sua missão, no entanto, será bem mais ingrata. Há forte resistência dentro da equipe para a manutenção no irmão de Schumacher já em 2004. Como no futebol - O presidente da FIA, Max Mosley, afirmou em entrevista à revista alemã Auto, Motor und Sport que irá propor a lei de acesso e descenso para a Fórmula 1. ?Imagino algo bem semelhante ao que ocorre no futebol. As melhores equipes da Fórmula 2 ascenderiam à Fórmula 1 e a pior da Fórmula 1 cairia para a Fórmula 2." O dirigente inglês deverá, primeiro, no entanto, esclarecer o que é Fórmula 2, já que não existe. Seria o novo nome da decadente Fórmula 3000? E como fazer com a diferença estratosférica de nível técnico e de investimentos entre uma organização da Fórmula 3000, ou Fórmula 2, como pretende Mosley, e a Fórmula 1? Mais: há duas vagas em aberto no Mundial. A Fórmula 1 tem dez equipes e 20 carros no grid, enquanto Bernie Ecclestone, promotor da competição, e o próprio Mosley, limitaram a 12 o número de escuderias. Fazer a Minardi cair para a Fórmula 3000? É isso o que deseja Mosley? E os contratos com as emissoras de TV que garantem 20 carros no grid da Fórmula 1? O presidente da FIA terá de responder a todas essas questões antes de viabilizar seu projeto, hoje um tanto surrealista.