Schumacher avisa que não sai da Ferrari Michael Schumacher ainda não definiu seu futuro na Fórmula 1. Dono de 7 títulos da categoria, ele admite que pode se aposentar ao final desta temporada - vai decidir isso no meio do ano. Mas uma coisa é certa: se continuar pilotando, será na sua atual equipe, a Ferrari. ?Vou decidir no meio da temporada se irei continuar ou não em 2007. Vai depender se seremos competitivos?, explicou Schumacher, nesta quinta-feira, garantindo que não pensa em outra opção caso permaneça na Fórmula 1. ?Meu futuro será na Ferrari, isso está 99,9% certo.? Aos 37 anos, Schumacher espera que a Ferrari possa recuperar o terreno perdido. Depois de conquistar 5 títulos seguidos, ele foi facilmente batido por Fernando Alonso (Renault) e Kimi Raikkonen (McLaren) na temporada passada. Por isso, o alemão revelou nesta quinta-feira, durante o tradicional evento da Ferrari em Madonna di Campiglio, na Itália, que só uma situação evitará sua aposentadoria em 2006: ?Meu único objetivo é ser campeão.? Nesta temporada, Schumacher terá um novo companheiro na Ferrari. Será uma troca de pilotos brasileiros: sai Rubens Barrichello e entra Felipe Massa. O campeonato da Fórmula 1 começa no 12 de março, com o GP do Bahrein.