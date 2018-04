Schumacher bate a 250km/h e sai ileso O piloto alemão Michael Schumacher bateu sua Ferrari nesta quarta-feira a uma velocidade de aproximadamente 250 km/h, no circuito de Montmeló, noroeste da Espanha, durante os treinos da escuderia italiana. Apesar da violência do choque, o tetracampeão mundial da categoria saiu ileso e deixou o carro tranqüilamente. Schumacher perdeu o controle da Ferrari e se chocou contra o guard-rail após 18 voltas no circuito catalão. O carro do piloto alemão ficou completamente destruído e foi transportado para o box da equipe. Na terça-feira, ele registrou o melhor tempo no mesmo circuito em 1m18s470.