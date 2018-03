Schumacher bate e Ferrari é multada No fim da sessão da manhã, Michael Schumacher e a Ferrari protagonizaram um incidente insólito. O alemão ensaiava aproximação nos boxes e saídas rápidas. Numa dessas saídas, o mecânico responsável por levantar a placa, liberando o piloto a deixar a área em frente do box, não percebeu a chegada de Mark Webber, da Jaguar. Com isso a Ferrari colidiu no carro do australiano, retirando seu aerofólio dianteiro. Os mecânicos tiveram de, na base da força, desengatar a Ferrari da Jaguar. A FIA multou o time italiano em US$ 10 mil. "As imagens são claras, fomos culpados", afirmou Schumacher.